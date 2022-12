Mercato - PSG : Mbappé prend une grosse décision pendant la Coupe du Monde au Qatar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’inverse d’une grande partie des joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé est jusqu’ici resté silencieux au Qatar, que cela soit avant les matches en conférence de presse ou bien après auprès des diffuseurs. Un mutisme qui n’est pas anodin, puisque la star du PSG ne voudrait pas se prononcer sur son avenir.

Prolongé l’été dernier par le PSG, Kylian Mbappé risque encore de faire parler de lui sur le mercato dans quelques mois. En effet, l’international français a signé un nouveau bail de deux saisons, avec une année supplémentaire en option dont il est le seul à pouvoir lever. La question de son avenir va donc se poser dès la fin de la saison, et le PSG n’exclurait pas de le vendre pour éviter de le voir partir libre en 2024 selon la presse étrangère.

Un Mbappé XXL en Coupe du Monde

Une situation loin de perturber Kylian Mbappé, en grande forme au Qatar pour la Coupe du monde. L’attaquant du PSG totalise 3 buts dans cette édition 2022 et a eu l’occasion d’être élu homme du match à deux reprises après ses prestations contre l’Australie et le Danemark.

Mbappé ne compte pas parler, la FFF est d’accord