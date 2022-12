Équipe de France : Griezmann se lâche sur sa relation avec Mbappé

La rédaction

Alors qu'elle attend la décision finale de la FIFA concernant le but d'Antoine Griezmann contre la Tunisie, l'équipe de France se prépare avant son huitième de finale contre la Pologne dimanche après-midi. L'occasion pour les Bleus de faire un point après la phase de poules, comme l'e fait l'attaquant de l'Atlético de Madrid en conférence de presse, revenant notamment sur sa relation avec Kylian Mbappé.

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis l'arrivée des Bleus au Qatar, Antoine Griezmann a pris du temps pour revenir sur sa situation dans l'équipe, lui qui a adopté un rôle de relayeur ces derniers temps. Le Français est également revenu sur sa relation avec son coéquipier Kylian Mbappé et l'évolution de ce dernier depuis le titre mondial acquis il y a quatre ans.

« Il est irréprochable »

L'entente dans un groupe est très importante, et Antoine Griezmann est logiquement revenu sur la présence de Kylian Mbappé au sein de l'effectif. « Il sait qu'il est important pour nous et que chaque geste qu'il fait sur le terrain ou en dehors va être regardé par les fans, les journalistes et ses coéquipiers, il est irréprochable » a-t-il déclaré.

Equipe de France : Griezmann, Mbappé... La décision fracassante de Deschamps https://t.co/TjhPQ3OK7n pic.twitter.com/bg1NYMcLH5 — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Une évolution remarquable

Le joueur madrilène est également revenu sur l'évolution de la star du PSG depuis quatre ans : « Kylian, en 2018, n'était pas le même joueur, il n'avait pas la même personnalité. On le voit beaucoup plus dans le groupe, dans les entraînements, il parle beaucoup, il met de la joie de vivre » .

Une meilleure entente sur le terrain