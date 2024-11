L’OM se fait allumer par l’enfant du pays !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille et pur produit issu du centre de formation de l'OM, Samir Nasri garde un oeil très attentif à l'évolution de son club de coeur. Et le consultant de Canal + ne se montre pas forcément très tendre envers cet OM version De Zerbi avec de vives critiques suite à la dernière défaite concédée face à l'AJ Auxerre.

Malgré le début de saison plutôt convaincant dans l'ensemble de Roberto De Zerbi à la tête de l'OM, le club phocéen reste sur deux échecs majeurs en championnat dans son antre du stade Vélodrome. Après avoir été largement dominé par le PSG (0-3), le club phocéen a de nouveau chuté devant son public le 8 novembre dernier contre l'AJ Auxerre (1-3), et se retrouve donc critiqué de toute part. Et même les anciennes figures de l'OM s'y mettent.

Nasri charge l'OM

Au micro du Canal Football Club, Samir Nasri s'est lâche sur le niveau de son club formateur et ses lacunes tactiques : « L’OM marche à l’envers en ce moment. C’était déjà comme ça la saison passée et ça l’est encore aujourd’hui. Le plan de jeu face à Auxerre, face à un bloc très bas, ils jouent en 5-4-1. Marseille joue comme un mauvais match de Manchester City. Ils sont autour de la surface et ils font des passes sans rythme, sans transition, sans aucun joueur qui fait une différence », indique l'ancien meneur de jeu de l'OM.

L'OM attendu au tournant

Reste désormais à savoir si l'OM, actuel troisième du classement de Ligue 1, parviendra à se relancer et à faire taire ses détracteurs samedi à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du RC Lens. Nul ne doute que Samir Nasri suivra cette affiche avec attention...