Équipe de France : Polémique avec Mbappé ? Griezmann met les choses au clair

La rédaction

Qualifiée pour les huitièmes de finale, la France se prépare à affronter la Pologne dimanche. Didier Deschamps compte notamment sur Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, deux de ses hommes en forme dans ce début de Coupe du monde. Invité de TF1 vendredi soir, le joueur de l'Atlético de Madrid s'est prononcé sur son entente avec le Bondynois.

En grande forme depuis le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann parvient à s'illustrer au côté de Kylian Mbappé. La relation entre les deux joueurs, sur comme en dehors du terrain, a souvent fait parler ces dernières années. Un sujet sur lequel est revenu le joueur de l'Atlético de Madrid au micro de TF1 .

« Avec Mbappé ? Ç’a créé des polémiques alors qu’il n’y avait rien du tout »

« J’ai toujours dit qu’au début, c’est difficile de se trouver car on jouait peu ensemble, il y a beaucoup d’attentes autour de nous. Après ç’a créé des polémiques alors qu’il n’y avait rien du tout. Comme j’ai dit, c’est à base de minutes jouées et de matches ensemble qu’on va arriver à mieux se trouver » , confie Griezmann.

Équipe de France : Au cœur d’une révolution, Griezmann répond à Deschamps https://t.co/2dbfPhpbnZ pic.twitter.com/sv4xuKAnuY — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

« Je comprends mieux ses appels, ce qu’il recherche, c’est parfait pour nous deux et l’équipe »