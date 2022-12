Équipe de France : L’énorme aveu de Pochettino sur Mbappé pour le Mondial

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé brille avec l’Équipe de France depuis le début de la Coupe du monde du Qatar. De quoi permettre à Mauricio Pochettino, son ancien coach au PSG, de mettre une pièce sur les Bleus pour le sacre final.

Lorsqu’il avait tout juste 19 ans, Kylian Mbappé avait soulevé la Coupe du monde avec l’Équipe de France le 15 juillet 2018. En prime, l’attaquant du PSG était entré dans l’histoire en inscrivant un but en finale du Mondial en Russie. Et depuis, Kylian Mbappé est devenu un membre incontournable du groupe bleu de Didier Deschamps, comptabilisant 31 buts, de même que la légende française Zinedine Zidane.

Mbappé en feu avec l’Équipe de France

Auteur de trois buts lors de la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar avec l’Équipe de France, Kylian Mbappé est encore une fois un élément phare des Bleus. Et d’après Mauricio Pochettino, hormis l’attaquant du PSG qu’il a connu lors de son passage de 18 mois sur le banc du club parisien, la France est suffisamment armée pour conserver son titre de championne du monde.

Pochettino voit grand pour les Bleus avec Mbappé