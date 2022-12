Équipe de France : Catastrophiques à la Coupe du monde, ces deux joueurs de l’OM se font fracasser

Arthur Montagne

Titularisés contre la Tunisie, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout n’ont clairement pas marqué de points auprès de Didier Deschamps. Décevants dans l’entrejeu, les deux joueurs de l’OM se font allumer ces dernières heures. Et Pierre Ménès en rajoute une couche.

Assurée de sa qualification pour les huitièmes de finale après avoir remporté ses deux premiers matches, contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l'équipe de France s'est offert le luxe de pouvoir faire tourner son effectif face à la Tunisie. Didier Deschamps avait procédé à 9 changements... et ça s'est vu. En effet, les Bleus ont livré une prestation très décevante et les habituels remplaçants n'ont pas manqué d'être pointés du doigt. A l'image des deux joueurs de l'OM Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, particulièrement critiqués par Pierre Ménès.

«Veretout ? Je lui donne un 2»

« Veretout ? Je lui donne un 2. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, parfois je me demandais ce qu’il faisait là. Je m’étais interrogé sur sa présence dans la liste des 25… Je me le demande encore. Inconsistant, inutile perdu, inexistant… A vous de trouver l’adjectif qui vous convient, mais c’est gravissime », lance le journaliste dans une vidéo YouTube , avant d'évoquer la prestation de l'autre milieu de terrain de l'OM, à savoir Mattéo Guendouzi. Et il n'est pas plus tendre.

«Guendouzi ? Vraiment horrible»