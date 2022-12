Équipe de France : Au cœur d’une révolution, Griezmann répond à Deschamps

La rédaction

Depuis le début de la Coupe du Monde, Antoine Griezmann affiche un tout autre niveau de jeu. Repositionné dans un rôle de milieu relayeur, l’attaquant de l’Atletico de Madrid semble de plus en plus libéré sur le terrain. Présent en conférence de presse ce vendredi, il s’est exprimé sur son nouveau rôle hybride avec les Bleus, mais aussi sur ses sensations.

« Je suis assez libre à ce poste »

En conférence de presse, Antoine Griezmann est revenu sur son nouveau positionnement avec l’équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde. L’attaquant de l’Atletico de Madrid précise qu’il se sent plus libre dans un rôle de milieu relayeur et avoue être régulièrement en discussion avec Didier Deschamps pour lui donner son ressenti. « Je suis assez libre à ce poste. Je dois être dans la relation entre la défense et les attaquants. J'ai trois joueurs devant moi. Plus de choix donc c'est plus facile pour moi. Le sélectionneur aime échanger avec les joueurs, savoir ce que tu ressens et ensuite, il va chercher la meilleure solution pour l'équilibre de l'équipe. On est en train de la trouver. Il fait confiance à tout le monde. C'est une force de sa part. À chaque fois qu'il donne un ordre ou des conseils, on suit [...] Le fait d'être très bien physiquement m'aide beaucoup aussi. Il y a zéro problème dans ma vie privée, dans ma tête. »

« Je suis peut-être moins proche de la surface adverse mais je fais de bons matches »