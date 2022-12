Équipe de France : Après sa pression sur Mbappé, il se fait recadrer par le vestiaire de Deschamps

Amadou Diawara

Alors que la Pologne affrontera la France ce dimanche après-midi en huitième de finale de la Coupe du Monde, Wojciech Szczęsny a lancé son duel face à Kylian Mbappé en lui mettant une énorme pression. Présent en conférence de presse ce vendredi, William Saliba a tenu à répondre au compatriote de Robert Lewandowski.

Premier du groupe D, l'équipe de France devra se frotter à la Pologne, deuxième du groupe C, en huitième de finale de la Coupe du Monde. Avant ce duel au sommet face aux Bleus , Wojciech Szczęsny a tenu à mettre la pression sur ses adversaires, et en particulier sur Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : La vérité éclate sur le retour de Messi à Barcelone https://t.co/eEbyUw8rjW pic.twitter.com/SfcSWwjAM4 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

«On va tout faire pour finir avant les tirs au but»

« Ils sont largement favoris, c’est l’une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour. La clé pour stopper Mbappé ? Moi-même ! » , a affirmé Wojciech Szczęsny, le gardien de la Pologne, après la défaite contre l'Argentine de ce mercredi.

«On a vu que leur gardien était bon là-dessus, mais...»