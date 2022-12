Équipe de France : Explication musclée entre Deschamps et Pavard

Pierrick Levallet

Depuis le début de la Coupe du monde, Benjamin Pavard ne fait pas l'unanimité en Équipe de France. En plus de certains de ses coéquipiers, le défenseur du Bayern Munich verrait également Didier Deschamps lui tourner le dos. D'ailleurs, les deux hommes auraient eu un échange plutôt tendu après la rencontre face à l'Australie.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’Équipe de France a bien géré sa phase de poules. Premiers de leur groupe, les Bleus affronteront la Pologne ce dimanche. Mais en interne, un cas divise les troupes. Benjamin Pavard ne fait pas vraiment l’unanimité auprès de ses coéquipiers. Et il n’aurait pas non plus convaincu son sélectionneur dans ce Mondial.

Absence surprise de Pavard contre la Tunisie

Pour le match des coiffeurs, Benjamin Pavard était pressenti pour occuper le couloir droit de la défense des Bleus contre la Tunisie. Mais à la surprise générale, Didier Deschamps lui a préféré Axel Disasi, qui a pourtant moins d’expérience à ce poste. Une décision qui résulte peut-être d’un malaise entre le sélectionneur de l’Équipe de France et Benjamin Pavard.

Échange tendu entre Deschamps et Pavard après l’Australie