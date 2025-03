Rabiot - Neymar : Des explications réclamées à Daniel Riolo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis dimanche soir et les chants insultants des supporters du PSG à l’encontre d’Adrien Rabiot (OM), de nombreuses tensions sont présentes entre plusieurs camps. Sur X ce jeudi, un « supporter » parisien est venu réclamé des comptes à Daniel Riolo. Indigné par le cas Rabiot, l’éditorialiste de RMC ne l’avait pas été quand Neymar s’était fait insulté par son propre public en 2019.

Dimanche soir, les retrouvailles entre le public du PSG et Adrien Rabiot ont été électriques. L’ancien Titi Parisien, désormais à l’OM, a été visé par de graves insultes émanant du Parc des Princes. Alors que sa mère ainsi que son père ont été visés, le milieu de terrain marseillais a réagi avec un message cinglant posté sur ses réseaux sociaux le lendemain : « Insulter une mère, et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (al-Khelaïfi, le président du PSG), tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas. »

Riolo soutient Adrien Rabiot

Depuis, cette rencontre remportée par le PSG (3-1), beaucoup de réactions ont été publiées sur ce cas visant Adrien Rabiot. Daniel Riolo lui, a rapidement soutenu l’ancien Parisien, visiblement touché par ces insultes reçues : « Sa maman m’a fait un procès, j’ai pas toujours été indulgent avec lui. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Soutien 100% pour Adrien Rabiot ! », écrivait-il sur X ce lundi. Dès lors, certains internautes s’en sont pris à Riolo…

« Bah Neymar casse toi … c’était quoi le souci ? »

En 2019, alors que certains Ultras du PSG avaient insulté Neymar, Daniel Riolo avait décidé de soutenir les supporters. Alors qu’un internaute lui a réclamé des explications sur le fait de soutenir Rabiot, mais d’avoir soutenu les insultes envers le Brésilien, ce dernier a répondu ce jeudi : « Bah Neymar casse toi … c’était quoi le souci ? Je parlais de ça et donc ? Mais on a compris que le clubisme excusait tout. »