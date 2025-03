Mbappé - Deschamps : La fin est annoncée

La rédaction

Alors que des tensions avaient été évoquées entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps après un rassemblement manqué en équipe de France, la situation semble désormais apaisée. Le joueur du Real Madrid et le sélectionneur évoquent simplement des «désaccords» aujourd’hui dépassés. Mbappé a d’ailleurs confirmé qu’aucune rupture n’avait eu lieu entre eux.

Kylian Mbappé était au centre de nombreuses polémiques ces derniers mois, notamment à propos d'un froid qu'il y aurait eu entre le joueur du Real Madrid et Didier Deschamps. Kylian Mbappé (26 ans) avait, à l'époque, manqué un rassemblement de l'équipe de France mais avait joué avec son club, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre. Certains estimaient que Kylian Mbappé manquait de respect aux Bleus.

La fin du clash entre Mbappé et Deschamps

Dans une foire aux questions pour L'Équipe, Anthony Clément est notamment revenu sur cette histoire lorsqu’il lui a été demandé s’il restait des traces de cette «embrouille». «Sur le fond des problèmes qui ont tourmenté la vie des Bleus l’automne dernier, Didier Deschamps et Kylian Mbappé ne vont pas plus loin que l’évocation de "désaccords", aujourd’hui surpassés», explique dans un premier temps le journaliste de L'Équipe avant d'ajouter que ses récentes bonnes performances en club et son retour à son meilleur niveau rendent plus facile son intégration au groupe des Bleus.

Il y a eu des «désaccords»

Kylian Mbappé était lui aussi déjà revenu sur cet épisode récemment dans un long entretien avec Le Parisien. L'ancien joueur du PSG avait notamment déclaré que sa relation avec Didier Deschamps était au beau fixe :

«S’il y avait une rupture, je n’aurais jamais répondu à ses appels. Tout le monde me connaît. S’il y a une rupture avec quelqu’un, je ne maintiens pas le contact, je ne sais pas faire semblant. Ce ne sont pas des secrets, mais ce sont des désaccords que les gens n’ont pas besoin de connaître.»