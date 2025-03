Départ de Mbappé : Le gros tacle envoyé au PSG !

La rédaction

Parti libre au Real Madrid, Kylian Mbappé semble retrouver son meilleur niveau après un début de saison mitigé. Bixente Lizarazu estime que l’attaquant français est plus collectif en Espagne et en profite pour tacler le PSG. Pour lui, Kylian Mbappé a retrouvé de la sérénité loin des tensions du PSG ce qui justifie son retour en tant que capitaine de l'équipe de France.

Parti libre du PSG cet été pour le Real Madrid, le départ de Kylian Mbappé ne s'est pas fait sans bruit. Entre clash avec le PSG et polémiques liées à l'affaire de Stockholm, le natif de Bondy avait l'esprit tourmenté, ce qui pourrait expliquer son début de saison très décevant avec le Real Madrid. Kylian Mbappé sortait d'une saison durant laquelle il avait inscrit 45 buts avec le PSG et en est déjà à 30 buts pour sa première année sous les couleurs du Real Madrid. Des statistiques qui confirment son retour en forme.

Mbappé, meilleur sans le PSG ?

Bixente Lizarazu a exprimé son avis sur la situation dans L'Équipe. Le champion du monde 98 défend Mbappé face aux critiques qu'il subit et en profite pour glisser un tacle à l'ancien club de Kyky, le PSG :

«On lui a souvent reproché d’être trop individualiste. Finalement, au Real, on s’aperçoit qu’il est beaucoup plus collectif que Vinicius (…) J’entends que le PSG serait meilleur sans lui, mais on pourrait dire aussi qu’il est meilleur sans le Paris-Saint-Germain.»

«L’esprit à nouveau tranquille»

Pour l'ancien défenseur, Kylian Mbappé (26 ans) a retrouvé l'envie de jouer au foot et s'est libéré l'esprit en quittant le PSG, laissant derrière lui de nombreuses problématiques extra-sportives qui le tourmentaient :

«Avec un Kylian Mbappé à l’esprit à nouveau tranquille, il me paraît logique qu’il puisse retrouver le brassard de capitaine.»

Kylian Mbappé portera logiquement le brassard de capitaine face à la Croatie ce jeudi.