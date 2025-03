«Un divorce», la grande annonce de Riolo

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, DAZN s'est entendu avec la LFP pour diffuser huit matchs de Ligue 1 à chaque journée, et ce, jusqu'en 2029. Toutefois, les chiffres de la chaine de streaming ne sont pas du tout à la hauteur. Ainsi, comme révélé par Daniel Riolo, DAZN pourrait perdre les droits TV du championnat de France dès cet été.

Depuis le début de la saison 2024-2025, DAZN est le diffuseur quasi-exclusif de la Ligue 1. En effet, la chaine de streaming a trouvé un accord avec la LFP jusqu'en 2029, et ce, pour les droits TV de huit matchs sur neuf par journée. Toutefois, le divorce entre DAZN et la LFP pourrait être prononcé dès cet été.

DAZN - LFP : «Un divorce anticipé» prononcé ?

Comme précisé par RMC Sport, l'accord entre DAZN et la LFP sera remis en cause en décembre 2025, et ce, si la chaine de streaming n'atteint pas la barre de 1,5 million d'abonnés. Et aujourd'hui, elle aurait à peine passé le cap des 500 000.

«Un accord entre deux parties qui ne sont pas contentes»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a annoncé que DAZN et la LFP pourraient divorcer par consentement mutuel dès cet été. « Dans les réunions entre présidents, certains se disent que s'ils pouvaient trouver une solution dès cet été, ils sortiraient. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que des présidents en ont déjà parlé entre eux. Je parle là d'un accord entre deux parties qui ne sont pas contentes et qui décideraient d'un divorce anticipé », a déclaré le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.