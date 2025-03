Kvaratskhelia - PSG : La catastrophe après son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé dans la capitale pour 70 millions d'euros durant le mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia s'est rapidement imposé au PSG. Une adaptation express de la part du Géorgien, mais pendant ce temps, le Napoli souffre de son absence, voyant ses performances décliner comme le souligne ce jeudi la Gazzetta dello Sport.

Priorité du Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia aura finalement réussi à atterrir dans la capitale avec quelques mois de retard. Le Napoli a cédé durant le mercato hivernal, lâchant l’international géorgien pour 70M€ hors bonus. Depuis, Khvicha Kvaratskhelia s’est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe, totalisant 2 buts et 4 passes décisives en 14 apparitions.

Les mauvais chiffres du Napoli

En revanche, la séparation réussit un peu moins bien à l’équipe dirigée par Antonio Conte. Comme le souligne la Gazzetta dello Sport, Naples a vu sa réussite chuter depuis le départ du Géorgien, passant de 2,35 points engrangés par match sur la première partie de saison à 1,55. Idem sur le nombre de buts encaissés, avec une moyenne de 0,6 but par match en son temps, un chiffre passé à 1,22 aujourd’hui.

« Je me sens bien ici »

Présent face à la presse il y a quelques jours, Kvaratskhelia s’était prononcé sur son intégration express au PSG : « Je me sens bien ici, mon adaptation a été bonne, tout le monde m’a aidé. Je sens que je peux faire mieux, c’est pour ça que je travaille beaucoup pour montrer aux gens que je peux être de plus en plus performant. Quand on joue au PSG, la position n’importe pas. Peu importe où on me demande de jouer, je m’en fiche un peu. Le plus important, c’est d’aimer jouer au football et de gagner. »