Kvaratskhelia - PSG : Le transfert surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Kvicha Kvaratskhelia du Napoli continue de provoquer des remous de l'autre côté des Alpes. Certains journalistes regrettent amèrement ce départ, qui aurait amoindri la formation d'Antonio Conte. Mais si le club italien a décidé de s'en séparer, c'est uniquement pour éviter d'entrer en conflit avec son joueur, déterminé à rejoindre le PSG cet hiver.

Le Napoli ne s’attendait pas à une telle annonce. Au cours du dernier mercato hivernal, Kvicha Kvaratskhelia a officialisé ses envies de départ auprès de ses dirigeants. Comme indiqué par Antonio Conte à la mi-janvier, l’ailier géorgien a fait la demande de rejoindre le PSG.

L'énorme déception de Conte

« Il y a six mois, j’ai dû convaincre ceux que je considérais comme essentiels de rester mais beaucoup voulaient prendre un autre chemin. J’ai réussi et eux aussi sont contents d’être restés mais Kvara a demandé à partir du club. Je lui ai demandé et il a confirmé cette décision. Je ressens une grande déception car j’ai passé 6 mois à essayer de le faire comprendre qu’il était au centre du club » avait confié le coach du Napoli. Quelques jours plus tard, Kvaratskhelia rejoignait le PSG pour 70M€. Un transfert qui a laissé un goût amer dans la boucher de nombreux supporters italiens, qui ont également vu Victor Osimhen s’en aller en Turquie l’été dernier.

« Il voulait aller au PSG »

Si Kvara a quitté le Napoli, c’est seulement en raison de sa volonté. Pour le journaliste Carlo Alvino, attaquer le club italien dans ce dossier est profondément injuste. « Khvicha Kvaratskhelia a été vendu pour une seule raison : il voulait aller au PSG. On entend trop de bêtises, il faut clarifier les choses. Naples n'avait aucune intention de vendre Khvicha Kvaratskhelia, ils ont tout fait pour le confirmer. Mais l'attaquant gauche avait d'autres idées et a décidé d'épouser le projet du PSG en atterrissant en France. Je le répète, le club bleu, dans ce cas, n'est pas en faute » a confié le journaliste durant l’émission Terzo Tempo Napoli, diffusée sur Televomero.