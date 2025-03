Transferts : Ça bouge pour un buteur, le jackpot pour le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Prêté du côté de la Juventus par le PSG pour cette deuxième partie de saison, Randal Kolo Muani pourrait définitivement rejoindre les Bianconeri. Si selon RMC Sport, son destin est directement lié à celui de Thiago Motta, l’attaquant français devrait disposer de nombreux courtisans, permettant au club parisien de négocier une belle somme pour sa vente.

Le PSG devrait connaître un mercato estival animé. En effet, le club de la capitale a cédé de nombreux joueurs en prêt sur cette saison, et certains d’entre eux pourraient être définitivement transférés l’été prochain. Parmi ces derniers, Randal Kolo Muani est certainement le joueur qui pourrait rapporter une grosse indemnité de transfert au PSG. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club de la capitale (90M€), l’attaquant français a retrouvé du rythme à la Juventus.

Kolo Muani va être vendu par le PSG

Si bien que les dirigeants de la Vieille Dame aimeraient le recruter définitivement selon le journaliste Fabrice Hawkins. « Kolo Muani ne va pas revenir au PSG. C’est la seule certitude. Ensuite, il va falloir voir ce que veulent faire les dirigeants de la Juve, sachant qu’en plus c’est Motta qui l’a choisi. Aujourd’hui, c’est plus difficile pour lui, on ne sait pas si Motta va rester à la Juventus », a confié ce dernier ce jeudi sur la chaîne Twitch de RMC Sport.

« Beaucoup de clubs vont se positionner »

Outre la Juventus, Randal Kolo Muani pourrait disposer de nombreuses propositions de la part de clubs étrangers. Et cela pourrait jouer en la faveur du PSG. « C’est aussi un élément à prendre en compte. Les performances de Kolo Muani sont bonnes depuis qu’il est arrivé. Les dirigeants sont contents de lui, ils aimeraient le garder. Maintenant, il va falloir savoir ce que va faire l’entraîneur. Si c’est Motta, ça coule de source, si c’est un autre entraîneur ce qu’il veut faire. Et puis le joueur également. Il aura d’autres propositions. Il ne retournera pas au PSG, mais on peut l’imaginer ailleurs en Europe. Beaucoup de clubs vont se positionner. Il faudra voir ce que va demander le PSG en terme de chiffres et quel choix fera Kolo Muani », conclut Fabrice Hawkins.