Équipe de France : Après la polémique contre la Tunisie, Griezmann affiche un gros regret

La rédaction

A la suite du match de la France contre la Tunisie mercredi dernier, une polémique a vu le jour au Qatar en raison du but annulé à Antoine Griezmann, à tel point qu'on ne sait toujours pas le score final de la rencontre, la FFF ayant envoyé une réclamation. Si cela ne change fondamentalement rien pour la suite de la compétition, la France compte bien faire entendre sa voix. Un sujet sur lequel est revenu le buteur tricolore.

Le but égalisateur d'Antoine Griezmann dans les dernières secondes du match contre la Tunisie (0-1) fait beaucoup parler depuis deux jours. Le Français était d'ailleurs présent en conférence de presse ce vendredi pour la première fois depuis l'arrivée des Bleus au Qatar. Et il a évidemment tenu à réagir à cette polémique devant les journalistes.

« Oui, je suis déçu »

Alors qu'il pensait avoir permis à la France d'égaliser, Antoine Griezmann a vu son but être annulé après le coup de sifflet final. « Je crois que j'avais déjà été l'un des premiers à marquer un but annulé par le VAR, contre l'Espagne (le 28 mars 2017). C'est chiant. Cela ne permet pas de célébrer comme tu veux. Là, oui, je suis déçu. Mais c'est comme ça » a-t-il déclaré.

Equipe de France : Après la Tunisie, Deschamps déclenche une polémique https://t.co/wWDtCDqWdT pic.twitter.com/SZVPS0zDox — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

« On a été gentil car on était qualifié »