Équipe de France : Giroud dans la légende, Deschamps raconte sa traversée du désert

Guillaume de Saint Sauveur

Buteur lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne dimanche, Olivier Giroud est donc officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en dépassant Thierry Henry. Et Didier Deschamps a rendu hommage au joueur du Milan AC, évoquant notamment ses périodes difficiles.

Après avoir dans un premier temps égalé Thierry Henry en tant que recordman de buts en équipe de France (51) lors du premier match de la Coupe du Monde face à l’Australie, Olivier Giroud a pris seul la tête de ce classement. Dimanche, à l’occasion du 8e de finale contre la Pologne (3-1), le buteur du Milan AC a inscrit son 52e but en sélection, et entre donc dans l’histoire de l’équipe de France.

Équipe de France : Dans la légende, Giroud attend Henry https://t.co/RhU3mkOd20 pic.twitter.com/CoB5PUGbiF — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

« Il a eu des périodes compliquées… »

Au micro de l’émission Le Mag, sur TF1 , Didier Deschamps a tenu à rendre hommage à Olivier Giroud, évoquant également ses périodes de doutes par le passé en équipe de France : « Olivier a eu des périodes compliquées, où il a été très décrié, très critiqué. Et l’année dernière, il a été important pour nous. Malheureusement, il n’avait pas marqué de buts lors de la dernière Coupe du monde. Il vient avec le même caractère, le même mental » , indique Deschamps.

La Coupe du Monde des records