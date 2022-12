Équipe de France : Après la Pologne, Deschamps s'enflamme totalement pour Mbappé

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’équipe de France a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s’imposant face à la Pologne (3-1). Une rencontre remportée grâce à un but d’Olivier Giroud, mais également un doublé de Kylian Mbappé. Didier Deschamps a salué la performance de l’attaquant du PSG.

L’équipe de France verra les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus se sont défaits de la Pologne ce dimanche (3-1) en huitièmes de finale, et se sont ainsi qualifiés pour le prochain tour du Mondial 2022.

Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre la Pologne https://t.co/dCj1DWR94d pic.twitter.com/64bA5uoHIY — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Mbappé auteur d’un doublé

Pour ce faire, l’équipe de France a pu compter sur Olivier Giroud, auteur de son 52e but avec la sélection, dépassant ainsi le record de Thierry Henry, mais également sur Kylian Mbappé. Ce dernier s’est offert un doublé pour permettre aux Bleus de se mettre à l'abri et d’assurer leur qualification.

« Avec la capacité qu’il a à résoudre bien des problèmes »