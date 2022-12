Équipe de France : Mbappé, photo... Giroud fait le buzz et lâche une énorme réponse

La rédaction

Face à la Pologne, l’Équipe de France a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale dans cette Coupe du Monde au Qatar grâce à sa large victoire (3-1). Buteur ce dimanche, Olivier Giroud est devenu le seul meilleur marqueur de l'histoire l’Équipe de France. En zone mixte, il a d’ailleurs voulu laisser un message à son passeur : Kylian Mbappé.

Ce dimanche, l’Équipe de France disputait son huitième de finale dans cette Coupe du Monde au Qatar face à la Pologne. Grâce à une victoire 3-1, les Bleus ont donc validé leur billet pour les quarts de finale, notamment grâce à un but d’Olivier Giroud. Kylian Mbappé est immédiatement parti le saluer et ce moment a été capturé par un photographe. Une image qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui a été détournée à de nombreuses reprises.

Trouver quelqu’un qui te regarde comme Mbappé regarde Giroud #FRAPOL #WorldcupQatar2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ks17WAmrlI — Océane 🏁 (@oceanerch1) December 4, 2022

« J’ai dis que je l’aimais »

En zone mixte, Olivier Giroud a tenu à remercier son passeur : Kylian Mbappé. Il est également revenu sur sa célébration avec le joueur du PSG. « Je voulais remercier Kylian, qui m’a délivré un bon ballon. J’ai dis que je l’aimais (rires). Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. » a-t-il confié.

« Hugo fait un super arrêt »