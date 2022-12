Équipe de France : Kylian Mbappé sort enfin du silence et s’explique après son boycott

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà brillant en 2018, Kylian Mbappé est encore en train de frapper fort sur cette Coupe du monde. Avec un nouveau doublé face à la Pologne, l'attaquant du PSG pointe désormais à cinq buts sur ce Mondial. Muet jusqu'à ce dimanche, le numéro 7 des Bleus a expliqué pourquoi il ne s'était pas présenté devant la presse.

Jusque là, Kylian Mbappé réalise une Coupe du monde parfaite. Avec trois buts inscrits en phase de poule, l'attaquant du PSG avait pris la place de meilleur buteur du Mondial. Et en huitième de finale, Mbappé a fait plus que la conforter. Avec un doublé remarquable, le champion du monde 2018 pointe désormais à cinq buts et est seul en tête du classement des buteurs.

Mbappé s'est enfin présenté devant la presse

Des performances phénoménales qui en font presque oublier son attitude en dehors du terrain. Depuis le début de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé n'avait pas encore pris la parole en zone mixte ou en conférence de presse. Ce qui pourrait même coûter une amende à l'équipe de France. Après le succès des Bleus contre la Pologne, Mbappé s'est enfin présenté devant les journalistes et il a expliqué pourquoi il était resté silencieux jusqu'à ce dimanche.

Equipe de France : Olivier Giroud blessé contre la Pologne ? Il sort du silence https://t.co/OxQZTMrRfg pic.twitter.com/tPMxzVDn7C — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

« J'ai appris il y a peu que la Fédération allait avoir une amende, je m'engage à la payer personnellement »