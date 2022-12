Equipe de France : Mbappé, marabout... Nouvelle sortie hallucinante dans l'affaire Pogba

Arnaud De Kanel

Quelques mois après les accusations de Mathias Pogba à l'encontre de son frère Paul, l'affaire vient de prendre un autre tournant. Le frère ainé de Paul Pogba l'avait accusé d'avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, ce qu'avait nié le milieu de terrain de la Juventus. Un suspect mis en examen avoue avoir des preuves irréfutables qui montrent que Paul Pogba aurait bien agi comme ce qui lui est reproché.

L'affaire Paul Pogba secoue le football français depuis les accusations de son frère ainé Mathias, actuellement en détention. Désormais, on en sait plus sur le marabout à qui Paul Pogba aurait fait appel pour jeter un sort à Kylian Mbappé. D'après les informations du JDD , il s'agirait de Birame D., 39 ans, né au Sénégal, surnommé Grande. Mamadou M., dit Mam’s , suspecté d'avoir tenté d'extorquer de l'argent à Paul Pogba, affirme que le milieu de terrain a versé de l'argent à cet homme.

«Je lui ramenais des sommes d’argent énormes»

Mamadou M aurait ainsi confirmé que Paul Pogba lui avait demandé d'aller payer le marabout surnommé Grande . Le JDD a récupéré le récit du suspect : « Moi, j’ai toutes les photos de l’argent que tu m’as donné pour donner à Grande. J’ai tout calculé, c’est une dinguerie. Auparavant, il [Paul Pogba] faisait déjà appel à lui sans que je le sache. Il m’a dit, c’était son oncle, je lui ramenais des sommes d’argent énormes, une voire deux par mois, somme qui pouvait aller jusqu’à 80 000€. Avec le temps, vu que je le voyais souvent, il a commencé à me dire la vérité sur ce qu’il faisait, de la magie noire, tout ça avec l’accord de Paul. J’en ai parlé avec Paul qui m’a dit : non, non, il fait juste des sadaqas [aumônes]. Il est même venu dans la maison en me disant d’aller enterrer un papier dans le jardin. J’ai continué pendant plus de trois ans et demi à lui ramener des sommes folles en sachant qu’il fait ça depuis 2014. »

Mbappé a été marabouté

Le suspect mis en examen ne s'arrête pas là et affirme que Paul Pogba a bien fait appel au sage afin de déstabiliser Kylian Mbappé pour la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester United en 2019. « Tu vois ce que Grande il a fait pour toi au PSG à Kylian exactement? […] Il l’a enterré, Kylian, pour ce match-là » lit-on dans des messages retrouvés dans le téléphone de Mam's .

Pogba se défend