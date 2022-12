Equipe de France : Macron livre son pronostic avant la Pologne

Thibault Morlain

Pour l’équipe de France, il faudra donc se défaire de la Pologne pour accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde. Si les Bleus semblent favoris sur le papier, il faudra bien évidemment se méfier des coéquipiers de Robert Lewandowski. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, Emmanuel Macron a livré son pronostic pour cette rencontre entre la France et la Pologne.

Après avoir terminé à la première place de son groupe, l’équipe de France va désormais jouer son huitième de finale de la Coupe du monde ce dimanche. Et pour les hommes de Didier Deschamps, c’est une rencontre face à la Pologne qui se profile. Face à Robert Lewandowski ou encore Arkadiusz Milik, les champions du monde en titre auront leur mot à dire. Président de la République, Emmanuel Macron y croit d’ailleurs pour les Bleus.

« Je pense qu’on gagne 3-1 ! »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien ce dimanche, Emmanuel Macron s’est ainsi prononcé sur ce match entre la France et la Pologne au Qatar. Et le président de la République voit alors un 3-1 pour les Bleus : « Je pense qu’on gagne 3-1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français ».

La même composition que face au Danemark

Rendez-vous maintenant sur le terrain pour l’équipe de France afin d’aller chercher ce ticket pour les quarts de finale. Et pour affronter la Pologne, Didier Deschamps devrait repartir sur la même composition que face à la Danemark, à savoir : Lloris, Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé, Thchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud.