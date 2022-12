Équipe de France : Benzema, Mbappé… L’annonce forte d’Emmanuel Macron sur le Mondial

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’équipe de France démarre une nouvelle compétition ce dimanche avec son huitième de finale de Coupe du monde contre la Pologne (16h), Emmanuel Macron ne manque pas le parcours des Bleus malgré son calendrier chargé. Dans un entretien accordé au Parisien, le président de la République salue le groupe tricolore et se montre optimiste pour la suite.

Grâce à ses succès contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l’équipe de France a été la première à assurer sa place pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde au Qatar, lui permettant d’avoir le droit à un faux-pas face à la Tunisie (0-1) pour son dernier match de poule. Mais les Bleus ne peuvent plus se louper désormais, alors qu’ils affronteront la Pologne ce dimanche en huitièmes de finale. Les hommes de Didier Deschamps peuvent compter sur un supporter de taille en la personne d’Emmanuel Macron, toujours très attentifs à l’actualité de la sélection tricolore.

« J’ai eu Didier Deschamps à chaque après-match »

« Si je suis le parcours de la France au Mondial ? Et comment ! J’ai eu Didier Deschamps à chaque après-match », révèle le président de la République dans un entretien accordé au Parisien . « Je trouve que c’est une fois encore un collectif très fort et solide. J’ai beaucoup d’estime pour Didier Deschamps, son expérience, son savoir-faire. La moyenne d’âge de ce collectif est très jeune et en même temps il doit y avoir onze joueurs qui ont une étoile qu’ils ont eux-mêmes brodée. Aucune équipe au monde a tout à la fois cette fraicheur et cette expérience », estime Emmanuel Macron.

« C’est un collectif remarquable »