Équipe de France : Le top 3 des meilleurs joueurs de Deschamps à la Coupe du Monde 2022

Amadou Diawara

Après deux victoires et une défaite lors de la phase de groupe, la France a terminé première de la poule D. Avant le choc entre les Bleus et la Pologne de ce dimanche après midi en huitième de finale de la Coupe du Monde, voici le top 3 des meilleurs joueurs de Didier Deschamps lors de la compétition.

Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, la France a été placée dans le groupe D aux côtés de l'Australie, du Danemark et de la Tunisie. Après deux victoires de suite face à leurs deux premiers adversaires, les Bleus ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de ce Mondial au Qatar.

Kylian Mbappé, l'impitoyable

Grâce à une très bonne différence de buts, la France a conservé la première place de son groupe malgré sa défaite surprise face à la Tunisie (1-0). Une rencontre au cours de laquelle Didier Deschamps a fait tourner son effectif. Mais quels sont les joueurs français qui se sont le plus distingués lors de la Coupe du Monde pour le moment ?

Ousmane Dembélé et Theo Hernandez, les soldats

Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, trois joueurs de Didier Deschamps en particulier ont marqué des points : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Theo Hernandez. Titulaire lors des deux premiers matchs, le numéro 10 de l'équipe de France s'est montré impitoyable face aux défenses adverses, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. De son côté, Ousmane Dembélé était un cauchemar pour les arrière-gardes adverses et s'est montré très solide dans le travail défensif, offrant une passe décisive à Kylian Mbappé. Enfin, Theo Hernandez a parfaitement comblé l'absence sur blessure de son frère, Lucas. Omniprésent dans son couloir, l'arrière gauche de Didier Deschamps en est même déjà à deux offrandes depuis le début de la Coupe du Monde.