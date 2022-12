Équipe de France : Une incroyable révolution provoquée par Deschamps... au Real Madrid ?

Amadou Diawara

Alors que Lucas Hernandez a dû déclaré forfait pour la Coupe du Monde après le premier match contre l'Australie, Didier Deschamps a repositionné Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche face à la Tunisie. Ce qui pourrait donner des idées à Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid.

Après Karim Benzema, Didier Deschamps a perdu Lucas Hernandez. Blessé gravement au genou depuis le premier match de la Coupe du Monde contre l'Australie, le défenseur du Bayern a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition.

Camavinga lancé arrière gauche par Deschamps

Pour pallier l'absence de Lucas Hernandez, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à son frère et suppléant Theo. Toutefois, pour ne pas risquer une nouvelle blessure, le sélectionneur de l'équipe de France a repositionné Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche contre la Tunisie. Un choix qui pourrait donner des idées à Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid.

Camavinga repositionné par Ancelotti grâce à Deschamps ?