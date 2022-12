Équipe de France : C'est inattendu, Camavinga a battu un record au Qatar

La rédaction

En titularisant Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, Didier Deschamps a tenté un coup de poker. En manque de repères, notamment sur le plan défensif, le milieu de terrain du Real Madrid a compensé par sa combativité et son apport offensif. Egalement, l'ancien rennais s'est offert un record prestigieux puisqu'il est devenu le joueur français qui a remporté le plus de duels (18) lors d'un match de Coupe du monde.

Eduardo Camavinga n'imaginait surement pas jouer son premier match de Coupe de monde en tant que latéral gauche, poste qu'il a seulement occupé lors de sa jeunesse en U13. Face à l'absence de doublure pour Théo Hernandez, Didier Deschamps a choisi d'aligner le gaucher du Real Madrid mercredi contre la Tunisie (défaite 1-0). Un pari pas vraiment concluant. Si le match de Camavinga a été décevant, il s'est tout de même offert un record prestigieux.

Camavinga brille dans les duels

En grande difficulté sur les tâches défensives et dans son placement, Eduardo Camavinga a compensé son manque d'expérience au poste par sa combativité et sa justesse technique. Pour preuve, l'ancien rennais a remporté 18 duels, un record pour un joueur Français depuis qu'Opta analyse la Coupe du monde (1966).

«Camavinga a fait de bonnes choses»