Coupe du monde 2022 : Blessé, Neymar reçoit un gros soutien pour son retour

Thomas Bourseau

Neymar est écarté des pelouses qatariennes depuis jeudi dernier en raison d’une blessure à la cheville. Pour Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur au PSG, Neymar doit revenir avec la sélection brésilienne.

Cela fait une semaine tout juste que Neymar s’est blessé lors du match d’ouverture du Brésil face à la Serbie pour cette Coupe du monde au Qatar (2-0). A dix minutes de la fin de la rencontre, Neymar n’a eu d’autre choix que de céder sa place après un contact à sa cheville droite. Depuis, les déclarations se succèdent dont celle de Tite.

Le Brésil est confiant pour le retour de Neymar

Le sélectionneur du Brésil s’est dit confiant quant à un retour de Neymar à la compétition pour cette Coupe du monde au Qatar. « Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit. Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé ».

Coupe du monde 2022 : Une mauvaise nouvelle tombe pour Neymar https://t.co/mWxHwPVnBN pic.twitter.com/LzIjiBGh6v — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

«J'espère qu'il jouera à nouveau lors de la Coupe du monde»