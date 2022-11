Coupe du monde 2022 : Neymar est blessé, Pochettino lui envoie un message

Thomas Bourseau

Neymar s’était préparé de la meilleure des manières avec le PSG pour être le plus en forme possible avec le Brésil à la Coupe du monde. Touché à la cheville, la star auriverde se doit de revenir pour le bonheur des supporters selon son ancien entraîneur Mauricio Pochettino.

Depuis jeudi dernier et le match d’ouverture de la Coupe du monde du Brésil face à la Serbie (2-0), les supporters brésiliens retiennent leur souffle. Touché à la cheville droite, Neymar n’a pas pu participer à la victoire de la Seleçao face à la Suisse lundi (1-0). Le sélectionneur du quintuple champion du monde, en la personne de Tite, a fait part de sa confiance en conférence de presse quant au retour de Neymar avant la fin de la Coupe du monde du Qatar.

«On m'a dit de m'attendre à ce que Neymar ne joue plus»

Journaliste pour la BBC et pour CBS Sports, Guillem Balague a pour sa part expliqué sur sa chaîne YouTube dans la journée de mardi qu’il ne faudrait pas spécialement s’attendre à une telle éventualité. « J'ai demandé à des médecins qui m'ont dit que ça met du temps à se remettre, c'est douloureux. Cela dépend du métabolisme, mais parfois il faut se faire opérer pour cela. Donc on m'a dit de m'attendre à ce que Neymar ne joue plus » .

«J'espère qu'il jouera à nouveau lors de la Coupe du monde»