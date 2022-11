Coupe du Monde 2022 : Dans son calvaire, Neymar déclare sa flamme à une autre star

Comme l’équipe de France, le Brésil compte six points après deux matchs, lors de la Coupe du monde 2022. La Seleção s’est imposée face à la Suisse dimanche (1-0), grâce à un but de Casemiro, après qu’une réalisation de Vinicius Jr ait été refusée pour une position de hors-jeu. Le joueur du Real Madrid avait célébré en rendant hommage à Neymar, un geste apprécié par ce dernier.

Avant la suite de la Coupe du monde ce lundi, trois équipes ont d’ores et déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Après l’équipe de France samedi, le Brésil, qui a battu la Suisse (1-0), et le Portugal, vainqueur face à l’Uruguay (2-0), ont rejoint les Bleus pour le prochain tour.

Mais pour la Seleção , il a fallu une magnifique reprise de volée signée Casemiro en fin de match pour débloquer la rencontre. Quelques minutes plus tôt, Vinicius Jr pensait avoir donné l’avantage à son équipe, avant que son but ne soit refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action.

Neymar on IG: “Too bad the goal didn’t count but thank you for the tribute ❤️” pic.twitter.com/Cycpps8L8W