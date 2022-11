Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, nouvelle grosse frayeur au Brésil

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans Neymar, le Brésil a mis du temps à venir à bout de la Suisse (1-0) ce lundi pour son deuxième match de Coupe du monde. Une victoire à laquelle n’a pas assisté la star du PSG, restée à l’hôtel. En effet, Neymar et d’autres joueurs de la Seleção ont présenté des symptômes grippaux ces derniers jours.

Touché à la cheville jeudi lors de l’entrée en lice du Brésil en Coupe du monde face à la Serbie (2-0), Neymar demeure incertain pour la suite de la compétition. L’attaquant du PSG était donc absent pour la deuxième journée du groupe G contre la Suisse (1-0), une rencontre à laquelle il n’a pas assisté depuis les tribunes du Stade 974. Neymar s’est affiché sur Instagram à l'hôtel en train de suivre une thérapie physique, afin de se remettre de sa blessure au ligament subie à la cheville droite. Mais une autre raison justifie l’absence du joueur.

Touché à la cheville, Neymar est également souffrant

Comme l’a expliqué Vinicius Jr après la rencontre lundi, Neymar a montré des symptômes grippaux, l’incitant à rester à l’hôtel pour le match de la Seleção . « Il était triste de ne pas pouvoir venir, il est un peu mal. Pas seulement à cause de son pied, mais il a aussi un peu de fièvre, en espérant qu'il se remette le plus vite possible », a expliqué le joueur du Real Madrid. Un cas qui n’est pas isolé.

🚨VEJA: Em recuperação, Neymar posta stories assistindo o jogo do Brasil no hotel da seleção. pic.twitter.com/NONC1T43Zk — CHOQUEI (@choquei) November 28, 2022

Antony et d’autres joueurs également souffrants

L’équipe de Tite doit en effet composer avec plusieurs joueurs présentant des symptômes de la grippe. Antony était le cas le plus sérieux parmi ceux qui étaient souffrants selon ESPN , expliquant que l’attaquant de Manchester United a manqué deux séances d'entraînement avant de reprendre le travail dimanche et de faire son entrée en seconde période contre la Suisse. « La gorge, un peu de toux. J'étais juste un peu moins bien que les autres. Mais je vais bien, je récupère, donc je suis à 100 %. Je pense que c'était l'air conditionné. J'ai fini par l'éteindre. Je suis resté deux jours très mal, très mal. Mais maintenant je vais bien », a précisé Antony, qui a refusé de révéler qui étaient les « autres ». « Ce sont quelques joueurs, mais je pense que la climatisation a pu les atteindre . »

La menace du Covid-19 est écartée

Quoi qu’il en soit, la menace du Covid-19 est écartée. Lucas Paquetá a également eu des symptômes grippaux et n'a pas disputé l’intégralité de l'entraînement avec le groupe samedi. Après avoir effectué un test Covid qui s'est s’est révélé négatif, Lucas Paquetá a pu tenir sa place lundi face à la Suisse.