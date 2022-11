Coupe du monde 2022 : Un miracle est possible pour Neymar !

Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre la Serbie pour l’entrée en lice du Brésil à la Coupe du monde (2-0), Neymar inquiète. Néanmoins, alors que son retour était attendu en huitième de finale, le numéro 10 du PSG pourrait bien revenir plus tôt, dès le troisième match de groupe contre le Cameroun.

C'est l'un des principaux sujets de conversation au Qatar depuis le début de la Coupe du monde. Sorti sur blessure contre la Serbie lors de l'entrée en lice de la Seleçao au Mondial, Neymar inquiète le Brésil. Et pour cause, sa cheville semble sérieusement touchée mais son retour est attendu pour les huitièmes de finale.

Coupe du monde 2022 : Excellente nouvelle pour le retour de Neymar https://t.co/7N0f63ltgm pic.twitter.com/WF3uL2HyAm — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Neymar finalement disponible contre le Cameroun ?

Néanmoins, selon les informations d' UOL Esporte , la blessure de Neymar évolue de la bonne façon. A tel point que le numéro 10 du PSG pourrait être disponible dès le troisième de la phase de groupes contre le Cameroun si jamais le Brésil avait vraiment besoin de lui.

Le mea culpa de Tite