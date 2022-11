Coupe du monde 2022 : Excellente nouvelle pour le retour de Neymar

Thibault Morlain

Touché à la cheville contre la Serbie, Neymar a dû céder sa place, mais aussi déclarer forfait pour la rencontre face à la Suisse. Un coup dur pour le Brésil et on s’inquiète désormais de l’état de santé du numéro 10. Reviendra-t-il lors de cette Coupe du monde ? Au sein de la Seleçao, on est optimiste concernant Neymar et les derniers éléments confirment tout cela.

Pour Neymar, la Coupe du monde a donc commencé avec une blessure à cheville. De quoi inquiéter tout un pays. Le Brésil devra d’ailleurs faire sans sa star pour la rencontre face à la Suisse. Et après ? Alors que la Seleçao jouera contre le Cameroun lors du 3ème match, l’incertitude plane. En conférence de presse, Tite a toutefois assuré ce dimanche à propos de Neymar : « Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit ».

Coupe du monde 2022 : La mise au point du Brésil sur la blessure de Neymar https://t.co/5KJCKquZBb pic.twitter.com/H8jqghryXM — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« Il marche déjà normalement »

Selon le sélectionneur du Brésil, on devrait donc revoir Neymar lors de cette Coupe du monde. Et dans la foulée de l’intervention de Tite, UOL a également donné des éléments très rassurants en vue du retour du numéro 10 avec la Seleçao. Le média brésilien assure ainsi que Neymar marche beaucoup plus facilement aujourd’hui et que sa cheville est moins enflée. « Il marche déjà normalement », assure une source qui a discuté avec le Brésilien ces dernières heures.

Neymar présent contre le Cameroun ?