Coupe du monde 2022 : Énorme inquiétude pour Neymar, le vestiaire sort du silence

La rédaction

Sorti sur blessure ce jeudi soir lors de la victoire (2-0) contre la Serbie, Neymar est déjà forfait pour la prochaine rencontre face à la Suisse tandis qu'il s'active pour récupérer au plus vite. Toutefois, l'état de sa cheville questionne et Casemiro n'a pas vraiment rassuré en conférence de presse.

C'est un Brésil orphelin de sa star qui va affronter la Suisse ce lundi. En effet, le numéro 10 du PSG souffre d'une vilaine entorse à la cheville droite et son indisponibilité pourrait bien s'étendre. Pour le moment, sa participation pour la suite de la compétition n'est pas remise en cause mais les propos de Casemiro en conférence de presse ne sont pas vraiment encourageants.

Casemiro tente de rassurer

Interrogé en conférence de presse sur l'absence de Neymar, le milieu de terrain de Manchester United s'est confié. « C'est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs du monde, malheureusement il ne sera pas là pour le prochain match. Cependant, même comme vous l'avez dit, nous avons des joueurs de qualité. Si vous le comparez à Neymar, bien sûr, il sera difficile de trouver un joueur de son niveau. Mais nous avons suffisamment de joueurs de qualité pour le remplacer », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Foot Mercato.

Le milieu de terrain ne minimise pas la blessure de Neymar