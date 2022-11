Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, une catastrophe pour le Brésil ? La réponse

Thibault Morlain

Si le Brésil a remporté son premier match de la Coupe du monde face à la Serbie (2-0), cette victoire a été entachée par la sortie du blessure de Neymar. Touché à la cheville, le numéro 10 de la Seleçao est déjà forfait pour le prochain match face à la Suisse et est incertain pour la suite de la compétition. Une catastrophe pour le Brésil ? Légende de la sélection, Cafu a répondu à la question.

Les dernières nouvelles ne sont donc pas bonnes pour Neymar. Sorti sur blessure, le joueur du Brésil est touché à la cheville et manquera le prochain match face à la Suisse. L’incertitude plane toujours concernant la suite de la Coupe du monde pour Neymar. Pour la Seleçao, il faudra donc se réinventer dans le numéro 10 du PSG. De quoi faire réagir Cafu, la légende de la sélection brésilienne.

« Le Brésil sera au même niveau sans lui »

« Le Brésil sera au même niveau sans lui. Tout comme la France l'est, malgré la blessure de cinq de ses meilleurs joueurs. Neymar est en capacité de renverser un match à tout instant. Mais nous avons beaucoup d'autres très bons joueurs. Donc, le Brésil va continuer de la sorte », a d’abord assuré Cafu, rapporté par L’Equipe , à propos de l’absence de Neymar.

« L'équipe du Brésil possède un gros réservoir, avec de bons joueurs »