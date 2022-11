Coupe du monde 2022 : Après son incroyable punchline sur Messi, Hervé Renard s'explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la tête de l’Arabie saoudite, Hervé Renard est à l’origine du premier grand exploit de la Coupe du monde après la victoire de ses hommes face à l’Argentine de Lionel Messi (1-2). Le sélectionneur n’a pas hésité à secouer les joueurs saoudiens pour les motiver, une causerie devenue mythique sur laquelle est revenu le principal intéressé.

C’est l’une des sensations de ce début de Coupe du monde. Annoncée comme l’une des favorites pour la victoire finale, l’Argentine a chuté d’entrée contre l’Arabie saoudite (1-2) et n’a désormais plus le droit à l’erreur face au Mexique (samedi) et à la Pologne (mercredi). Hervé Renard a donc de quoi jubiler, lui qui n’a pas hésité à secouer ses joueurs à la mi-temps du match pour créer l’exploit. Une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux.

« J’ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi »

« J’ai dit à tous mes joueurs qu’il fallait donner encore plus. J’ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi et regarder jouer les Argentins, où pour disputer une Coupe du Monde et rendre fier leur pays , s’est expliqué Hervé Renard au micro d’ Eurosport. Je connais bien mes joueurs, on travaille ensemble depuis trois ans. Je sais qu’ils ont parfois besoin d’être titillés, piqués même, qu’il faut les mettre sous pression. C’est parfois usant, je l’avoue, mais ça fonctionne parfois très bien. Je savais que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions, et qu’il faudrait se montrer très efficace. »

SIMPLESMENTE, HERVÉ RENARD (técnico da Arabia Saudita) 🇸🇦 O cara deu um ESPORRO e os caras viraram o jogo! 😂 LLORA ARGENTINA! 🤪 #TNTSportsNoQatar Crédito: @SaudiNT/ Twitter pic.twitter.com/lnsKRT5KTT — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 25, 2022

« Cette fois, ça a marché »