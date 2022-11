Coupe du Monde 2022 : Le Brésil pleure Neymar, ça se bouscule pour sa succession

Amadou Diawara

Victime d'une entorse de la cheville, Neymar ne sera pas de la partie lors du duel entre le Brésil et la Suisse ce lundi après-midi. Pour remplacer son numéro 10, Tite aurait trois options en tête : intégrer Fred à son onze et replacer Lucas Paqueta en 10, recentrer Raphinha et utiliser un nouvel ailier, ou titulariser Éverton Ribeiro.

Lors de la première rencontre du Brésil en Coupe du Monde, Neymar a vécu une nouveau cauchemar. En effet, le numéro 10 brésilien s'est blessé à la cheville et a été contraint de sortir prématurément face à la Serbie.

Coupe du monde 2022 : Le Brésil tient déjà le remplaçant de Neymar https://t.co/DsGO4MeEVj pic.twitter.com/M4FdCKg27P — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Lucas Paqueta ou Raphinha replacé en 10 ?

Victime d'une entorse de la cheville, Neymar sera absent pour le prochain rendez-vous du Brésil, prévu ce lundi après-midi face à la Suisse. Et pour combler le vide laissé par sa star, Tite - le sélectionneur de la Seleção aurait trois idées en tête.

Éverton Ribeiro titularisé pour remplacer Neymar ?