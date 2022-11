Coupe du monde 2022 : Nouveau calvaire pour Neymar, le Brésil retient son souffle

La rédaction

Si le Brésil s’est imposé (2-0) face à la Serbie pour son premier match de Coupe du Monde, Neymar est sorti sur blessure et souffre d’une entorse à la cheville droite. Sur son compte Instagram, l’attaquant parisien a donné des nouvelles rassurantes, au même titre que son entraîneur et ses coéquipiers, qui croient au retour du numéro 10.

Comme à son habitude, Neymar a été très remuant et a provoqué de nombreuses fautes ce jeudi face à la Serbie. Son style de jeu l’expose aux contacts et c’est lors d’un choc avec Milenkovic en fin de match que le Parisien s’est blessé à la cheville.

Tite rassure

En conférence de presse d’après match, la santé de Neymar était au centre des questions, et le sélectionneur brésilien a été catégorique au sujet du prodige : « On a confiance. Il va continuer la Coupe du monde. Je répète : il va continuer à jouer la Coupe du monde », a lancé Tite. Alors, info ou intox de la part du sélectionneur Brésilien ? Ce qui est sûr, c’est que ses coéquipiers ne semblent pas être aussi informés.

Coupe du Monde 2022 : Gros coup dur pour Neymar, le Brésil fait une annonce retentissante https://t.co/n7Nb28WIkJ pic.twitter.com/xdohP706yA — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Antony dans l’attente