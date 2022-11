France, Espagne… Qui vous a le plus impressionné à la Coupe du monde ? 

La rédaction

Ça y est, la première journée de la Coupe du monde s’est terminée. On peut désormais se faire une idée de la forme des favoris du tournoi au Qatar. S’il y a eu des défaites surprises comme l’Argentine ou l’Allemagne, de nombreuses nations ont répondu présentes lors de ce Mondial. Qui vous a alors le plus impressionné jusqu’à présent ?

Suite à la journée de ce jeudi, toutes les nations ont désormais joué un match lors de ce Coupe du monde 2022. Que faut-il alors retenir de cette première phase des poules ? Les défaites de l’Argentine et de l’Allemagne sont dans toutes les têtes, mais plusieurs favoris étaient au rendez-vous.

Le festival de l’Espagne, l’Angleterre et la France

Il y a notamment eu la régalade de l’Espagne. Opposée au Costa Rica, la Roja a frappé très fort avec une large victoire (7-0). Auparavant, c’était l’Angleterre qui avait affolé les compteurs face à l’Iran (6-2). La France a aussi connu une large victoire face à l’Australie (4-1) grâce notamment au doublé de Giroud. Opposé au Sénégal, les Pays-Bas ont aussi glané les 3 points même si le score était moins large (2-0).

La Belgique, le Portugal et le Brésil galèrent

D’autres favoris ont eu plus de mal à s’imposer. C’est le cas de la Belgique qui n’a gagné que par la plus petite des marges (1-0) contre la Belgique. Le Portugal a fait tomber le Ghana (3-2) grâce notamment à Cristiano Ronaldo, mais s’est fait peur. Grand favori de la Coupe du monde, le Brésil a longtemps galéré contre la Serbie, mais a fini par l’emporter (2-0).

Les surprises Japon et Arabie saoudite

A moins que le principal à retenir est les exploits de l’Arabie Saoudite et du Japon, respectivement face à l’Argentine (2-1) et l’Allemagne (2-1), frappant ainsi très fort pour ce premier match de la Coupe du monde.



Alors, qui vous a le plus impressionné à la Coupe du monde ?