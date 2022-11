Équipe de France : Le vestiaire de Deschamps rend hommage à Giroud

Pierrick Levallet

La soirée de ce mardi a été spéciale pour Olivier Giroud. Double buteur contre l'Australie lors de la victoire de l'Équipe de France (4-1), l'attaquant de 36 ans a égalé le record de Thierry Henry chez les Bleus. Dayot Upamecano n'a alors pas manqué de s'enflammer pour son coéquipier, en expliquant notamment son importance dans le groupe tricolore.

Coupe du monde 2022 : Victoire pour la France avec un Giroud historique https://t.co/v9m4DUZljF pic.twitter.com/VbWxc8islJ — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

«Il est très important pour nous, c’est un leader»

Au micro de BeIN Sports , Dayot Upamecano s’est ainsi prononcé sur l’importance d’Olivier Giroud dans le groupe tricolore. « Giroud ? Il est très important pour nous, c’est un leader. Comme je dis toujours, on a toujours besoin de leaders, et lui il le montre chaque jour sur le terrain. Il a toujours envie de marquer, et je suis content pour lui » affirme le défenseur du Bayern Munich.

Match déjà décisif contre le Danemark