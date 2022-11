Equipe de France : Nouvelle catastrophe pour Deschamps à la Coupe du monde

Arthur Montagne

Les Bleus ont parfaitement lancé leur Coupe du monde en s'imposant contre l'Australie en ouverture (4-1). Un large succès qui est toutefois marqué par la grave blessure de Lucas Hernandez sorti dès la neuvième minute de jeu. Et les craintes de Didier Deschamps sont confirmées puisque le défenseur du Bayern Munich devrait bien être forfait pour le reste du Mondial.

C'est parti pour l'équipe de France au Qatar ! Malgré les récents doutes qui entouraient les Bleus avant le coup d'envoi du Mondial, les champions du monde en titre ont largement dominé l'Australie (4-1) et lancent parfaitement leur compétition. Néanmoins, comme depuis quelques semaines, les Français sont maudits en ce qui concerne les blessures.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Deschamps inquiet pour Lucas Hernandez

Et pour cause, après le forfait de plusieurs joueurs majeurs dont celui de Karim Benzema, le dernier en date, l'équipe de France a vu Lucas Hernandez sortir sur blessure dès la neuvième minute de jeu sur l'ouverture du score des Australiens. Après le match, Didier Deschamps confiait son pessimisme au micro de TF1 : « Il doit faire des examens, mais ça me semble assez grave. C’est le gros point noir de ce soir. »

Forfait confirmé pour le reste de la Coupe du monde