France/Australie : Les notes des Bleus

La rédaction

Entrée en lice réussie pour les champions du monde au Qatar. Ce mardi soir, la France disputait son premier match de la Coupe du monde face à l’Australie. Alors que les Bleus ont été bousculés, concédant l’ouverture du score, les hommes de Didier Deschamps se sont ensuite ressaisis pour s’imposer (4-1) et prendre ainsi la tête de leur groupe suite au match nul entre le Danemark et la Tunisie.

Hugo Lloris (5) : N’ayant rien pu faire sur le but des Australiens, Lloris n’a pas forcément eu à se mettre en action face à l’Australie. Il n’empêche que le portier des Bleus peut remercier son poteau qui l’a sauvé juste avant la mi-temps (47ème).



Lucas Hernandez (non noté) : Blessé dès la 9ème minute, il a dû céder sa place à Theo Hernandez (6,5). Et quelle rentrée pour le joueur du Milan AC. On le sait très à l’aise dans l’aspect offensif, il l’a bien montré ce mardi soir. Il est notamment à l’origine du but de Rabiot, délivrant la passe décisive pour le milieu tricolore.



Dayot Upamecano (6) : Pour son premier match en Coupe du monde, le joueur du Bayern Munich a eu quelques problèmes de relance en début de rencontre. Mais au fil des minutes, Upamecano s’est ressaisi et s’est montré très concentré et très propre.



Ibrahima Konaté (5,5) : Lui aussi disputait son premier match de Coupe du monde. Et s’il y aura forcément des choses à revoir, comme notamment sur le but de l’Australie, Konaté a formé une paire assez solide avec Upamecano, avec qui il avait déjà de très bons automatismes.



Benjamin Pavard (4) : Alors que la défense de l’équipe de France n’a pas forcément rassuré contre l’Australie, Pavard a été le symbole de cette fébrilité. Le joueur du Bayern Munich a été très en-dessous, étant notamment fautif sur le but des Australiens en oubliant totalement son marquage. De plus, tout au long de la rencontre, Pavard a souvent été dépassé. Remplacé par Jules Koundé (89ème).



Adrien Rabiot (8,5) : C’est lui qui a remis l’équipe de France sur le droit chemin. Alors que les Bleus avaient la tête sous l’eau, Rabiot a été précieux inscrivant le but de l’égalisation (27ème) avant de délivrer une passe décisive pour Giroud. Décisif, le joueur de la Juventus a aussi été excellent dans son travail au milieu de terrain avec de nombreuses récupérations.



Aurélien Tchouaméni (6) : Installé en patron du milieu de terrain, le Madrilène a répondu présent face à l’Australie. Sobre et efficace, Tchouaméni a ratissé l’entrejeu, faisant ainsi un travail précieux pour le bien de l’équipe de l’équipe de France. Remplacé par Youssouf Fofana (77ème).



Antoine Griezmann (6) : Très libre dans ses mouvements, le Madrilène a comme à son habitude multiplier les efforts et les courses. Griezmann s’est ainsi mué en régulateur du jeu de l’équipe de France, alternant entre passes courtes au milieu de terrain et ouvertures plus longues pour casser les lignes et faire des différences.



Ousmane Dembélé (6,5) : Positionné dans son couloir droit, le Barcelonais a multiplié les accélérations. Sa vitesse lui a alors permis de faire énormément de différences dans les derniers mètres. Et Dembélé a d’ailleurs fini par être récompensé en faisant une passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. Remplacé par Kingsley Coman (77ème).



Kylian Mbappé (7,5) : A l’instar de Dembélé, Mbappé a lui aussi fait parler sa pointe de vitesse dans le couloir gauche. Des efforts qui ont longtemps été vains, comme avec ce gros raté à la 45ème minute. Mais le joueur du PSG a fini par être récompensé avec un but (68ème) ainsi qu’une passe décisive pour Olivier Giroud.



Olivier Giroud (8,5) : Le record de buts en équipe de France de Thierry Henry est égalé par Olivier Giroud (51). Même si le Milanais a touché peu de ballons ce soir, il a su être clinique dans la surface de réparation. Giroud a ainsi marqué un doublé permettant donc aux Bleus de s’imposer face à l’Australie. Remplacé par Marcus Thuram (89ème).