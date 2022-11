Equipe de France : Deschamps fait un choix fort, l'Italie hallucine

Arthur Montagne

En vue du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde ce mardi contre l'Australie, Didier Deschamps va prendre plusieurs décisions importante. Le sélectionneur des Bleus devrait ainsi opter pour Lucas Hernandez au poste de latéral gauche, à la place de son frère Théo qui brille pourtant à l'AC Milan. Un choix que les Italiens ne comprennent pas.

L'équipe de France s'apprête à faire son entrée en lice en Coupe du monde afin de défendre son titre et tenter d'aller décrocher une troisième étoile. Mais pour cela, les Bleus ont du faire face à une énorme hécatombe qui les prive de joueurs importants comme Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku ou encore Karim Benzema. Une situation qui pousse Didier Deschamps à faire des choix forts.

La Gazzetta est d'ailleurs un peu "surprise" que Lucas soit préféré à Théo Hernandez, le latéral "le plus fort de tous" #Qatar2022 pic.twitter.com/Ei9k8pQ4L2 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 22, 2022

Theo-Lucas, le duel fratricide

Et c'est notamment le cas en défense. Dans l'axe, Dayot Upamecano devrait accompagner Ibrahima Konaté alors que Raphaël Varane ne semble pas encore suffisant remis. A gauche, alors Theo Hernandez est le seul spécialiste du poste au sein du groupe de l'équipe de France, c'est finalement Lucas Hernandez qui devrait démarrer en tant que latéral. Les deux frères sont donc bel et bien en concurrence et Didier Deschamps semble avoir choisi la continuité en alignant le joueur du Bayern Munich, comme en 2018.

L'Italie est choquée du choix de Deschamps