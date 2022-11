Equipe de France : Olivier Giroud écrit l’histoire et lance un appel Thierry Henry

Thomas Bourseau

Olivier Giroud écrit un peu plus sa légende. Grâce à son doublé inscrit mardi face à l’Australie (4-1), l’attaquant du Milan AC égale le record de buts de Thierry Henry en Equipe de France (51). De quoi permettre, sous le ton de la plaisanterie, d’avertir la légende d’Arsenal qu’il arrive pour établir un nouveau record.

Le dernier but et jusqu’ici le seul en Coupe du monde d’Olivier Giroud remontait au 20 juin 2014, en poules face à la Suisse (5-2). Titularisé à la pointe de l’attaque de l’Equipe de France comme en 2018 où il avait pesé dans le jeu, mais fait une compétition blanche en termes de buts, Giroud a rectifié le tir mardi soir pour le match d’ouverture des Bleus face à l’Australie pour ce Mondial au Qatar (4-1).

Giroud double la mise et égale Henry

Servi par Adrien Rabiot et par Kylian Mbappé, Olivier Giroud s’est illustré à deux reprises et a donc inscrit ses deuxième et troisième buts en Coupe du monde. Mais l’important était ailleurs. Grâce aux deux réalisations en question, Giroud a égalé le record de buts en Equipe de France de Thierry Henry (51) qui tenait depuis plus d’une décennie.

«Titi, attention j’arrive !»