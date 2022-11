Équipe de France : Le successeur de Deschamps déjà trouvé ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France est encore très flou et pourrait dépendre des résultats des Bleus dans cette Coupe du Monde au Qatar, l’option Zinedine Zidane est évoquée avec insistance pour sa succession. Et au fil des semaines, ce dossier ne semble plus faire l’ombre d’un doute.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de l’équipe de France et de son sélectionneur, Didier Deschamps ? En place à la tête des Bleus depuis maintenant plus de dix ans, l’ancien entraîneur de l’OM dispute actuellement la Coupe du Monde au Qatar, et beaucoup s’accordent à dire qu’il pourrait s’agir de sa dernière compétition dans la peau du sélectionneur national.

Deschamps botte en touche

En attendant, Deschamps ne laisse rien paraître dans sa communication comme ce fut le cas ces derniers jours dans les colonnes de La Provence : « Contrat, pas contrat... Tout passe par les résultats que la France obtient. Je suis focalisé sur l'objectif, la compétition. Pas une seconde, dans mon esprit, je ne pense à ce qui peut survenir après. L'après sera celui qu'il doit être. Il sera forcément conditionné aux résultats, comme à chaque fois », a confié le sélectionneur de l’équipe de France. Pourtant, le nom de son successeur ne fait déjà plus l’ombre d’un doute…

Le poste promis à Zidane ?