Equipe de France : Avant l’Australie, le clan Griezmann annonce la couleur

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann (31 ans) est une figure incontournable de l’ère-Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France. Et alors que Karim Benzema n’est finalement pas du voyage pour ce Mondial au Qatar, le clan Griezmann rassure concernant les dispositions dans lesquelles se trouve le Français.

Du haut de ses 31 ans, Antoine Griezmann est sans contestation possible l’un des piliers du groupe bleu de Didier Deschamps pour ce Mondial au Qatar qui débute ce dimanche soir face à l’Australie (20h). Le champion du monde tricolore qui revit depuis son retour à l’Atletico de Madrid va disputer le troisième Mondial de sa carrière et a la possibilité d’être un leader d’équipe avec les forfaits de Paul Pogba et de Karim Benzema notamment.

Griezmann refuse un rôle de leader du vestiaire

Interrogé par Téléfoot sur son statut de leader naturel de l’Equipe de France pour cette coupe du monde, Antoine Griezmann a tenu à faire un point sur ce sujet. « Successeur de Pogba dans le vestiaire ? Je ne suis pas trop un leader qui parle beaucoup dans le vestiaire. Je suis un leader sur les actions, sur le terrain. Je ne vais pas confondre les deux et rester à ce que je sais faire le mieux. Il n’y a que comme ça que je peux aider l’équipe ».

