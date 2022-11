Equipe de France : Deschamps en rajoute une couche sur son avenir

Thibault Morlain

C'est ce mardi que l'équipe de France débutera sa Coupe du monde face à l'Australie. Sur le banc, on retrouvera bien évidemment Didier Deschamps, qui est là depuis maintenant 10 ans. Le temps passent et les questions se multiplient concernant l'avenir du sélectionneur alors que l'ombre de Zinedine Zidane plane. Deschamps a alors fait le point sur ce gros dossier.

Cette Coupe du monde sera-t-elle la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Présent depuis 10 ans maintenant, le sélectionneur des Bleus voit d'ailleurs son contrat expirer après la compétition au Qatar. A quoi faut-il alors s'attendre ? Alors qu'une prolongation est possible pour Deschamps, Zinedine Zidane se tiendrait lui prêt pour débarquer.

« Tout passe par les résultats que la France obtient »

L'avenir de Didier Deschamps est ainsi l'un des gros sujets autour de l'équipe de France lors de cette Coupe du monde. Pour La Provence , le sélectionneur des Bleus a alors répondu aux questions concernant la suite de son aventure. « Contrat, pas contrat... Tout passe par les résultats que la France obtient. Je suis focalisé sur l'objectif, la compétition. Pas une seconde, dans mon esprit, je ne pense à ce qui peut survenir après. L'après sera celui qu'il doit être. Il sera forcément conditionné aux résultats, comme à chaque fois », a d'abord expliqué Deschamps.

« Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir »