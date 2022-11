Équipe de France : Kanté, Pogba... Deschamps a tout prévu pour le Qatar

Hugo Chirossel

Avant les forfaits de Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Karim Benzema, Didier Deschamps avait également enregistré les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Deux cadres de l’équipe de France au milieu de terrain, qui avaient grandement participé au sacre de 2018. Malgré cela, Steve Mandanda affirme qu'il faut faire confiance au sélectionneur des Bleus.

L’équipe de France devra faire sans Karim Benzema au Qatar. Touché par des soucis physiques depuis le début de la saison, l’attaquant du Real Madrid espérait encore pouvoir participer au Mondial. Cependant, touché au quadriceps de la cuisse gauche, il a été contraint de déclarer forfait.

Marabout, Mbappé… La mère de Paul Pogba sort enfin du silence https://t.co/v620D8h9zi pic.twitter.com/dGtYHQ9BBR — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Pogba et Kanté, des absences de tailles

Il rejoint donc Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, qui ont également quitté le groupe pour cause de blessure, tout comme Paul Pogba et N’Golo Kanté avant eux. Deux absences de poids dans le milieu de terrain de l’équipe de France. Interrogé à ce sujet, Steve Mandanda s’est tout de même montré rassurant, maintenant toute sa confiance en Didier Deschamps.

« Le coach sait très bien ce qu’il fait »