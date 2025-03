Danse avec les stars - Leboeuf : La vérité est révélée après le clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4ème éliminé de cette saison de Danse avec les stars a donc été Frank Leboeuf. Lors du dernier prime sur TF1, l’aventure s’est arrêtée pour le champion du monde 98 avec l’équipe de France ainsi que sa danseuse, Candice Pascal. D’ailleurs, à propos de sa relation avec cette dernière, Leboeuf a souhaité rétablir certaines vérités.

Présent au casting de cette saison de Danse avec les stars sur TF1, Frank Leboeuf avait été associé à la danseuse, Candice Pascal. Entre les deux, un lien très fort est visiblement né, mais ça n’a pas empêché certains accrochages. C’est ainsi que Leboeuf avait notamment révélé : « Elle m'engueulait, elle m'engueulait, j'ai dit je veux m'arrêter et je suis sorti en claquant la porte du studio de danse. Je suis revenu avec un brownie et une orange, ou une mandarine, elle pleurait et je pleurais aussi ».

« On a eu besoin de souffler tous les deux »

Cela est-il donc parti au clash entre Frank Leboeuf et Candice Pascal ? Pour Télé Loisirs, le champion du monde 98 a rétabli la vérité à propos de sa relation avec celle qui était sa danseuse sur Danse avec les stars, confiant : « On ne s'est jamais engueulé. On a eu besoin de souffler tous les deux. J'étais frustré parce que je n'arrivais pas à faire un truc et que je commençais à être fatigué. Candice était frustrée parce que son message ne passait pas ».

« Il n'y a jamais eu d'engueulade, ce n'est pas vrai »

« Il n'y avait rien, il n'y a jamais eu d'engueulade, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une engueulade. On était frustrés et, comme on s'adore, ça a duré dix secondes. On est tombé dans les bras l'un de l'autre, en train de pleurer. Il y a beaucoup d'émotion dans Danse avec les stars ! », a alors poursuivi Frank Leboeuf.

Tout irait donc pour le mieux entre les deux. D'ailleurs, Frank Leboeuf a même expliqué à propos de Candice Pascal : « Ça a été un vrai coup de cœur. Ça a été très fusionnel comme amitié. Ce soir, on va manger ensemble avec ma femme, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans ma vie en un mois et demi, je ne peux même pas l’expliquer ».