Équipe de France : Après le forfait de Benzema, les hommages s’enchaînent

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour à l’entraînement collectif samedi, Karim Benzema s’est blessé au quadriceps. Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde, l’attaquant du Real Madrid a déjà reçu de nombreux messages de soutien. Ce dimanche, ce sont Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga qui sont revenus sur cette mauvaise nouvelle.

Si quelques doutes existaient avant la liste concernant l’état de forme de Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid a tenu à rassurer tout le monde. Finalement, l’inquiétude n’aura pas mis longtemps à faire son retour. A l’écart du groupe pendant plusieurs jours, Karim Benzema s’est blessé au quadriceps lors de son premier entraînement collectif. Peu de temps après, l’équipe de France a annoncé son forfait pour la Coupe du monde.

Le forfait de Benzema fait mal aux Bleus

Un terrible coup dur pour les Bleus qui devront faire sans le Ballon d’Or 2022. A peine le forfait de Karim Benzema annoncé, Ibrahima Konaté a été questionné sur le sujet lors de sa conférence de presse. « Je ne l'ai pas vu sortir. On est allés se coucher. Il était tard. On a appris la nouvelle le lendemain matin. C'est un coup dur pour l'équipe de France, ça fait partie des choses du football. Si on s'attarde sur ces choses-là ça risque d'être compliqué », a déclaré le défenseur central de Liverpool dans des propos relayés par RMC Sport .

Équipe de France : Benzema forfait, le vestiaire de Deschamps lâche ses vérités https://t.co/yOLr5ib1vN pic.twitter.com/qtNcqdWtbB — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

«Je l'ai eu par message, il était dépité»